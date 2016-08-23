Реформатор Совсун уволилась из Минобразования

"Это были тяжелые, изнурительные и вдохновляющие 2,5 года, полные побед и поражений, искренней человеческой дружбы и таких же искренних человеческих измен! Мое заявление об увольнении сегодня поддержал Кабмин", - написала Совсун в Facebook.

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Как пишет Lb.ua, Совсун пришла в Кабмин в 2014 году вместе с Сергеем Квитом, который перешел на должность министра образования с поста президента Национального университета "Киево-Могилянская Академия".

31-летняя Инна Совсун - старший преподаватель кафедры политологии НаУКМА.

В 2005 году получила степень бакалавра политологии в НаУКМА. Магистерскую программу продолжила по тому же направлению и получила диплом магистра политологии в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В 2006-2007 гг. училась в Лундском университете (Королевство Швеция), где получила звание магистра европейской политики.

Занималась исследованием высшего образования и науки. До назначения на должность в министерстве возглавлял некоммерческую общественную организацию "Центр исследования общества", одним из ключевых направлений работы которой является анализ образовательной политики.

В 2009 году работала менеджером образовательных проектов в "Гражданской сети ОПОРА".