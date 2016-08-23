Украинцы не являются миграционным риском для Европы - посол Украины в Германии

Об этом заявил в эфире Громадського посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Если риска наплыва беженцев не было до введения безвизового режима, то его не будет и после», — отметил он.

В то же время, в немецком обществе и политикуме есть достаточно сил, в том числе и в правящей коалиции, которые скептически относятся к предоставлению Украине безвизового режиму. По словам дипломата, процесс предоставления безвиза для Украины может занять еще несколько месяцев.

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«Сейчас мяч на стороне Европейского парламента, который должен принять решение относительно возможности стран-членов ЕС в случае, если граждане страны будут им злоупотреблять, то он может быть приостановлен на некоторое время. Ранее такая возможность была только у Европейской комиссии», — подчеркнул Мельник.

Справка УНИАН. 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Евросоюза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

19 июля Еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан выразил надежду, что решение о предоставлении Украине безвизового режима будет утвержден в октябре.