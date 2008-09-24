Тимошенко требует от НУ-НС списки депутатов, которые разрушили коалицию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует, чтобы фракция «Наша Украина - Народная самооборона» обнародовала списки депутатов, которые разрушили коалицию, и уверенна, что большинство депутатов НУ-НС - за демократическую коалицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, сегодня на пресс-конференции премьер-министр выразила мнение, что пришло время обнародовать списки народных депутатов от НУ-НС, которые разрушили коалицию.

В то же время она сообщила, что БЮТ провел переговоры с Блоком Литвина о его присоединении к коалиции. «Я непосредственно от господина ЛИТВИНА получила согласие на создание коалиции трех политических сил - Блока Литвина, БЮТ и НУ-НС», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она заявила, что не видит никаких барьеров и предостережений, чтобы создать такую коалицию. По ее словам, такую идею поддерживают все депутаты трех фракций «за исключением нескольких провокаторов, которые каждый день ищут причины, чтобы эту коалицию не объявить».

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила уверенность, что команда Президента Виктора ЮЩЕНКО проиграет парламентские выборы, в случае их проведения, поскольку доверие к Президенту в обществе снизилось до критической черты.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что допускать проведение досрочных выборов категорически нельзя, «чтобы не продолжать хаос в стране и не разрушать страну ради президентских амбиций отдельных политиков».