Криль знает способ оздоровления украинской политики

Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ считает, что открытые избирательные списки способны оздоровить украинскую политическую систему.

Как сообщает пресс-служба партии, по его словам, «только открытые избирательные списки позволят сломать коррумпированную модель работы парламента и станут рецептом оздоровления украинской политической системы»

И.КРИЛЬ, комментируя положения законопроекта «О внесении изменений в Закон «О выборах народных депутатов Украины», внесенного им в Верховную Раду, сказал, что действующая система выборов – одна из причин нынешнего политического кризиса, ведь вместо служения народу депутаты превратились в “марионеток” партийных вождей.

«Лидеры партий, фактически, единолично формируют избирательные списки. Как результат, депутаты работают не для своих избирателей или для государства, а ради удовлетворения интересов партийных вождей», - отметил лидер “Единого Центра”.

Как отметил И.КРИЛЬ, его законопроектом предусматривается, что избиратели, кроме первых пятерок списков, смогут избирать и конкретных кандидатов, закрепленных за каждым из 225 избирательных округов. По мнению автора законопроекта, это позволит избирателям избирать конкретных людей, которые будут решать проблемы жителей соответствующей территории, а избирательные программы будут направлены на решение не только общегосударственных, но и региональных проблем.

«Такая система соответствует европейским моделям проведения выборов и позволяет приблизить депутатов к гражданам. Эта система помогла демократизации политического процесса в Польше, Чехии, Латвии и ускорила их вхождение в ЕС», - сказал И.КРИЛЬ.