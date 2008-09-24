Ющенко: Украина не признает независимости Южной Осетии и Абхазии

Украина призывает мировое сообщество укрепить роль Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такую позицию озвучил глава государства Виктор ЮЩЕНКО во время выступления на 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«С единой и доброй волей мы обязаны консолидироваться вокруг ценностей и целей, закрепленных в Уставе ООН и Декларации Тысячелетия», - сказал В.ЮЩЕНКО, говоря о последствиях ситуации в Грузии для мирового сообщества.

«Мир ожидает от ООН уверенного и позитивного сигнала. Мир нуждается в возобновлении доверия к нашим коллективным действиям, к строгому соблюдению норм международного права, к Организации Объединенных Наций», - добавил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, главный вызов, стоящий перед всеми, - это пренебрежение и подрыв норм международного права и международных отношений.

«Мы видим тенденции к разрушению общей системы, краеугольным камнем которой является коллективность международной воли и уважение к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ государств», - сказал Президент.

По его словам, последние события на Кавказе вызвали самую острую тревогу.

«Украина осуждает все акты агрессии и силовых вмешательств, которые произошли в регионе. Украина категорически осуждает нарушение территориальной целостности и неприкосновенности границ Грузии и вооруженную аннексию ее территорий. Украина не признает независимости самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии. Украина не признает и осуждает попытки нелегитимного, сепаратистского утверждения государственности каких-либо территорий, в частности на европейском пространстве», - охарактеризовал Президент эту позицию как основополагающую для внешней политики Украинского государства.

Таким образом, отход от принципов ООН, применение силы, возобновление риторики «холодной войны», которые имели место, вызывают глубокую обеспокоенность украинской стороны.

«Эти процессы являются потенциальной угрозой как для украинской государственности, так и для других стран нашего региона. Проблему не решить путем изоляции, самоизоляции или взаимных обвинений», - предупредил Президент Украины.

В таком контексте глава государства призвал с ответственностью за общий мир и безопасность прекратить подстрекательство сепаратистских настроений, которые могут обернуться бедой для самих разжигателей.

Он также призвал отказаться от лексики шантажа и угроз в международных отношениях.

«Украина отвергает какие бы то ни было формы давления, которые касаются способов гарантировать собственную безопасность и определять членство в коллективных структурах безопасности. Такие посягательства - недальновидные и контрпродуктивные», - сказал Президент.

Вместе с тем, отметил он, необходимо укрепить роль Совета Безопасности ООН, который единственный имеет исключительные полномочия в сфере глобального мира и безопасности.

«Нам нужны его взвешенные решения и эффективные действия», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что Украина поддерживает все усилия для мирного урегулирования и разблокирования ситуации на Южном Кавказе, и будет в полной мере способствовать этому процессу.

Кроме того, Украинское государство твердо и активно продолжит свою миротворческую деятельность и участие в урегулировании «замороженных» конфликтов на основе уважения к принципам суверенитета и территориальной целостности, нерушимости границ, достоинства, прав и свобод каждого человека, отметил В.ЮЩЕНКО.

Он заявил, что верит в способность стран-членов ООН эффективно отреагировать на каждый вызов, стоящий перед миром.

«Украина - решительна в этой работе. Мы будем действовать как последовательные и доброжелательные партнеры», - заверил он.

*** За время своего членства в ООН Украина трижды избиралась непостоянным членом Совета Безопасности (1948-1949, 1984-1985, 2000-2001 гг.), пять раз - членом Экономического и Социального совета (последний раз - на период 2002-2004 гг.). Представители Украины неоднократно избирались на руководящие должности главных комитетов сессий Генеральной ассамблеи.

Украина придает особое значение деятельности ООН по поддержанию международного мира и безопасности, рассматривая участие в ней как важный фактор своей внешней политики. Начиная с июля 1992 г., Украина выступает как значительный контрибутор воинских подразделений и персонала в операциях ООН по поддержанию мира (ОПМ). Сейчас около 550 военнослужащих и работников органов внутренних дел представляют Украину в 6 миротворческих операциях ООН, в частности, в Грузии, Демократической Республике Конго, Косово, Либерии, Судане и Тиморе-Леште.