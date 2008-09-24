Тимошенко с Литвиным с утра до вечера заманивают Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже принял решение о проведении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Я убеждена, что Президент Украины решил идти на досрочные выборы, чтобы любой ценой уничтожить демократическое правительство, демократическую коалицию и, тем самым, уничтожить меня как гипотетического конкурента на президентских выборах”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер призвала В.ЮЩЕНКО не уничтожать демократическую команду и евроинтеграционную стратегию Украины ради таких “амбиций и фобий”.

По ее мнению, сегодня все еще существуют предпосылки для возобновления деятельности демократической коалиции, к которой может присоединиться фракция Блока Литвина.

“У меня как у премьер-министра нет заинтересованности в досрочных выборах и уничтожении демократической коалиции, потому что в этом нет никакой логики. Если Президент поведет парламент на досрочные выборы, я хочу, чтобы он четко осознавал, что идеологическое демократическое большинство в парламенте исчезнет именно потому, что доверие к нему в обществе снизилось до критически низкой отметки. И его команда не сможет набрать тот результат, который они показали на предыдущих выборах”, - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что намерена отстаивать возобновление деятельности демократической коалиции до тех пор, пока не поймет, что “разрушительные тенденции у Президента побеждают любовь к Украине”. “Как только я это почувствую, то буду искать другие пути. А пока мы работаем над тем, чтобы любым способом заманить Президента с его командой назад, в коалицию, и вместе с Владимиром ЛИТВИНЫМ с утра до вечера этим занимаемся. Если не удастся его заманить назад, то мы будем думать, как создавать вынужденные союзы, но не допустить досрочных выборов”, - добавила она.

При этом премьер сообщила, что большинство депутатов фракции НУ-НС, в частности, от Народного Руха Украины, от “Народной самообороны”, от Партии защитников отечества и Христианско-демократической партии не поддержали выход фракции из состава демократической коалиции.

«Я знаю, что практически все депутаты фракции НУ-НС поддерживают возобновление деятельности демократической коалиции за исключением нескольких депутатов-провокаторов», - сообщила глава правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, фракции БЮТ и Блока Литвина готовы провести совместную встречу с фракцией НУ-НС сразу после того, как “нашеукраинцы” откажутся от ультимативных требований.