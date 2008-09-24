Черновецкий готов взять Кильчицкую назад

15:29, 24 сентября 2008
Политика
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“Когда захочет, тогда и вернется”

Заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ может вернуться на работу в мэрию в любое удобное для нее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на брифинге в мэрии, отвечая на вопрос, вернется ли И.КИЛЬЧИЦКАЯ на свою должность после рождения ребенка (21 сентября И.КИЛЬЧИЦКАЯ родила сына – УНИАН) и возможно ли, что ее обязанности будут расширены.

“Когда захочет, тогда и вернется”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, подчеркнув, что очень доволен тем, как работала и справлялась со своими обязанностями И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

На вторую часть вопроса мэр ответил: “Если захочет больше, то возьмем на больше (обязанности – УНИАН)”.

Как сообщал УНИАН, И.КИЛЬЧИЦКАЯ была назначена заместителем председателя КГГА 17 июля 2006 г.

18 июня 2008 года появилась информация о том, что И.КИЛЬЧИЦКАЯ уволилась с должности заместителя председателя КГГА.

19 июня Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что ему будет "очень сложно найти замену" И.КИЛЬЧИЦКОЙ. По словам мэра, она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

 

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