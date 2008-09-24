Костенко заподозрил, что Тимошенко - премьер-министр УССР

Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО заявляет, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предоставила «заведомо недостоверную» информацию на его обращение относительно внесения изменений в условия дислокации Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой УНП комментарии Ю.КОСТЕНКО.

В депутатском обращении Ю.КОСТЕНКО предложил погасить внешний долг перед Российской Федерацией за энергоносители в сумме около 1,2 млрд. дол. США в соответствии с Соглашением о взаимных расчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием ЧФ РФ на территории Украины, чтобы с января в 2009 г. перейти на мировые цены за использование российским флотом украинской земли и других объектов инфраструктуры.

Ссылаясь на правительственную информацию о дополнительном пополнении казны на более чем 30 млрд. грн., Ю.КОСТЕНКО выразил убеждение, что «Украина сейчас имеет возможность выплатить остаток долга перед РФ в полном объеме». «По оценкам наших экспертов, рыночная стоимость аренды украинских земель на территории Крыма, занятых под российские военные базы, может составлять, как минимум, 2,5 миллиарда долларов в год», - подчеркивалось в депутатском обращении.

«Как известно, при подписании Соглашения в 1997 г. Украина согласилась на постепенное списание долга перед РФ в качестве оплаты за базирование флота вместо оплаты живыми деньгами по рыночным ценам. В соответствии со ст.1 этого Соглашения, государственный долг Украины перед РФ (в сумме 3074,0 млн. долларов США) подлежит погашению до конца 2007 г. Это Соглашение было ратифицировано законом Украины №547-XIV от 34.03.1999 г. и денонсировано не было», - отмечает Ю.КОСТЕНКО.

Однако, сообщает политик, «в ответе за подписью Юлии ТИМОШЕНКО Кабмин вдруг утверждает, что досрочно погасить задолженность перед РФ невозможно, потому что «после подписания соглашения период погашения увеличился на все время пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и установлен новый порядок погашения».

При этом, отмечает лидер УНП, «в ответе за подписью ТИМОШЕНКО не указано, каким таким документом денонсировано Соглашение о взаимных расчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины». «Насколько мне известно, такого документа в действительности не существует», - добавил Ю.КОСТЕНКО.

По словам лидера УНП, «судя по ответу на депутатский запрос, правительство фактически отстранилось от переговорного процесса о введении выгодных Украине, а не России условий пребывания ЧФ РФ на территории Украины» - «из Кабмина пишут, что эти переговоры осуществляются под руководством МИД, которое возглавляет подчиненную непосредственно главе государства подкомиссию по вопросам функционирования Черноморского Флота России и его пребывания на территории Украины Украинско-российской межгосударственной комиссии».

«Я – не я, и хата не моя» - по такому принципу написан правительственный ответ на предложение, как реально получить в небогатый государственный бюджет дополнительные солидные средства. Из него так сразу и не скажешь, чьей премьер-министр подписал этот ответ – Украины или УССР", - считает Ю.КОСТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, депутатское обращение относительно изменений в условия дислокации ЧФ РФ на территории Украины Ю.КОСТЕНКО направил Ю.ТИМОШЕНКО 26 августа.

19 сентября народные депутаты – представители УНП – Ю.КОСТЕНКО, Иван ЗАЕЦ и Ярослав ДЖОДЖИК (фракция НУ-НС) зарегистрировали в Верховной Раде проект закона “О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, в котором предлагают законодательно урегулировать выплату Украиной долгов России за энергоресурсы в 2008 году для перехода в 2009-ом на рыночные условия аренды земли в Крыму под базы для Черноморского флота РФ.

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