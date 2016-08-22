Посольство Великобритании записало видеопоздравление ко Дню Независимости Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дипломатического учреждения.

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На видео сотрудники миссии, британцы и украинцы зачитали отрывок из “Марусі Чурай” Лины Костенко "Буває часом сліпну від краси".

"Второй год подряд мы решили поздравить украинцев именно стихотворением. Строки Лины Костенко чрезвычайно поэтичны и правдивы: "Така краса, висока і нетлінна, Що хоч спинись і з Богом говори", - отметили в пресс-службе посольства.

Видео сняли ровесницы украинской независимости - творческое трио Young Blood.

Напомним, в прошлом году сотрудники посольства продекламировали стихотворение Василия Симоненко "Любіть Україну".

Просмотреть видео можно по ссылке: http://bit.ly/25-Independence-video