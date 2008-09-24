Завтра-послезавтра Яценюк може остаться без кресла

Верховная Рада до конца текущей недели может рассмотреть вопрос о переизбрании председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил председатель Комитета ВР по вопросам регламента Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, эта тема обсуждалась между фракциями и высказывалось мнение, что этот вопрос необходимо рассмотреть либо завтра, либо послезавтра.

«Но пока договоренность не достигнута», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ также напомнил, что в парламенте зарегистрирован проект закона, который упрощает процедуру избрания спикера.

В то же время, по мнению председателя Регламентного комитета, на сегодняшний день ничего не мешает провести процедуру согласно регламенту ВР – голосование бюллетенями.

Он также сообщил, что Регламентный комитет на своем заседании рассмотрел заявление Арсения ЯЦЕНЮКА об отставке с должности председателя ВР и рекомендовал сессионному залу рассмотреть этот вопрос.

Комментируя намерения фракции Партии регионов выдвинуть на должность спикера Александра ЛАВРИНОВИЧА, А.ЕФРЕМОВ отметил, что официальное выдвижение состоится только после того, как будет подтверждение, что за эту кандидатуру проголосует достаточное количество депутатов.