Луценко заявил, что не считает себя «квотой Президента»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня на брифинге журналистам, что не считает себя «квотой Президента».

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Я не считаю себя квотой Президента. Я считаю, что Президент в тот момент (при назначении руководителя МВД – УНИАН), проконсультировавшись с партиями, которые создавали коалицию, внес правильную кандидатуру на должность министра внутренних дел».

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что его кандидатура была проголосована в парламенте и он нанят на работу парламентом.

«Я не вижу оснований следовать дурной авантюрной идее господина БАЛОГИ разваливать это правительство. Несмотря на какие-либо формальности в ходе моего назначения, главным моим работодателем является избиратель, а решение об этом принимал парламент. Я буду исполнять (свои функции министра внутренних дел – УНИАН), пока формально будет существовать правительство», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он добавил, что если главе Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ «удастся разрушить правительство», то он уйдет в отставку «вместе с другими колегами», но до этого момента не собирается «покидать свое кресло».