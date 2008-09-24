Кириленко намекает, что БЮТ приснились успешные переговоры с НУ-НС

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО опровергает заявления, что переговоры между его фракцией и фракцией БЮТ по созданию коалиции проходят успешно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Когда председатель фракции БЮТ говорит о том, что успешно продвигаются переговоры между ними и нами, то я удивлен. К сожалению, между нами нет никаких переговоров», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, на программные принципы о создании коалиции (предложенные НУ-НС – УНИАН) от фракции БЮТ поступила стандартная отписка, которая не проясняет ситуации.

«Если они что-то отрицают, например, наш подход к событиям на Кавказе или наш подход к их голосованию, то пусть они об этом скажут», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

При этом он добавил, что никакого рационального ответа так и не было получено. “Но мы не теряем надежду и надеемся, что консультации между тремя фракциями могут состояться”, - сказал лидер фракции НУ-НС.

По его словам, до сих пор не поступил также ответ на программные принципы формирования коалиции от фракции Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября партия “Народный Союз – Наша Украина” утвердила программные принципы деятельности новой парламентской коалиции.

Эти принципы состоят из трех разделов. Первый касается защиты государственного суверенитета. В частности, речь идет об осуждении действий Российской Федерации против Грузии, признание необходимости определения юридического статуса пребывания Черноморского Флота РФ в Севастополе, выработка надежной системы соблюдения национального законодательства Украины, обеспечения государственной независимости Украины путем вхождения в систему коллективной безопасности НАТО.

Второй раздел касается защиты демократии. Этот раздел предусматривает отказ от внесения системных изменений в Конституцию на протяжении текущего созыва ВР и обеспечение полноценного развития человека путем осуществления существенных реформ.

Третий раздел относительно защиты европейского выбора заключается в признании курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию как приоритета во внешней политике Украины.

22 сентября В.КИРИЛЕНКО передал фракциям БЮТ и Блока Литвина программные принципы формирования новой коалиции.

23 сентября лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что его политическая сила соглашается «в основном» с программными принципами, предложенными фракцией НУ-НС на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.