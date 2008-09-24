Саркози предлагает объединить Евросоюз и Россию

Президент председательствующей в Евросоюзе Франции Николя Саркози предложил создать единое экономическое пространство между Европой и Россией. Он отметил, что Россия удовлетворяет значительную часть потребностей Европы в энергоносителях, ежегодно поставляя природный газ. "Это же огромное поле для сотрудничества", - подчеркнул французский президент.

"Поскольку мы хотим мира, Европа говорит России: мы хотим единения, мы хотим построить будущее вместе, мы хотим быть партнерами. Так почему бы не организовать единое экономическое сообщество континентального масштаба, которое бы объединило Европу и Россию?", - заявил Н.Саркози во время своего выступления на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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