Венгрия подтвердила свою поддержку Украины

Министр иностранных дел Венгрии Кинга ГЬОНЦ подтвердила поддержку ее страной евроинтеграционных и евроатлантических устремлений Украины.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Владимира ОГРЫЗКО с министром иностранных дел Венгерской Республики К.ГЬОНЦ. Встреча состоялась сегодня в Нью-Йорке в рамках их участия в 63-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В.ОГРЫЗКО и К.ГЬОНЦ обсудили комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, отметив важность активизации торгово-экономического сотрудничества.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии обсудили также вопрос поддержки международным сообществом признания Голодомора 1932-1933 годов в Украине.