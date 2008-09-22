Евросоюз, вероятно, увеличит миссию наблюдателей в Грузии

Евросоюз может увеличить миссию своих наблюдателей в Грузии с 200 до 300 человек. Как сообщил официальный представитель Евросоюза, пожелавший остаться неназванным, это произойдет за счет административно-технического персонала. Отмечается, что увеличение численности персонала отражает заинтересованность стран - членов ЕС в выполнении миссии, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters. Также сообщается, что представитель ЕС никак не прокомментировал приостановку переговоров между Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Россией по отправке дополнительных невооруженных военных наблюдателей в Грузию в количестве до 80 человек.

Ранее главой миссии наблюдателей Европейского союза (ЕС) в Грузии был назначен немецкий дипломат Хансйорг Хабер. Планировалось, что 200 невооруженных военных наблюдателей прибудут в Грузию до 1 октября 2008 г.