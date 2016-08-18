Климкин намерен принять участие в неофициальной встрече глав МИД стран ОБСЕ

Об этом Климкин сказал в эфире 5 канала.

«Франк Вальтер Штайнмайер (министр иностранных дел ФРГ - УНИАН) 1 сентября хочет сделать неофициальную встречу министров иностранных дел ОБСЕ. Я уже договорился о многих встречах, начиная от Бориса Джонсона (министр иностранных дел Великобритании - УНИАН) и заканчивая многими министрами. Неофициальная министерская встреча ОБСЕ - это всегда очень хорошая возможность поговорить очень откровенно», - сказал Климкин.

Читайте такжеМИД требует от России безотлагательно предоставить доступ миссии ОБСЕ в оккупированный Крым

Министр отметил, что Россия пытается тотально блокировать всю логику ОБСЕ.

«Россия блокирует то, что происходит в Вене, Россия блокирует деятельность Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ). Теперь, когда БДИПЧ четко отказывается присылать наблюдателей в Крым, это будет еще больше... Россия блокирует все другие институты ОБСЕ, например Институт Уполномоченного по вопросам свободы слова. Поэтому должны действительно перезагрузить это российское давление, чтобы ОБСЕ мог работать дальше», - добавил Климкин.