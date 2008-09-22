Нашей Украине чтобы развернуть штабы, хватит и одного дня

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет о невозможности создания коалиции НУ-НС с Партией регионов и Коммунистической партией Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

По поводу заявления представителя фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА относительно переговорного процесса по созданию коалиции, который якобы ведут некоторые представители блока НУ-НС с Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ (фракция Партии регионов), В.КИРИЛЕНКО сказал: «С «Нашей Украиной» ни один представитель Партии регионов никаких переговоров не ведет».

Отвечая на вопрос, разворачивает ли НУ-НС предвыборные штабы, В.КИРИЛЕНКО ответил, что пока это не делается.

«Мы делаем все для того, чтобы парламент все-таки получил коалицию, но не коалицию БЮТ и Партия регионов, а коалицию с более прогрессивными и современными силами», - сказал депутат.

В то же время В.КИРИЛЕНКО отметил, что если будут объявлены досрочные парламентские выборы, то “Наша Украина” оперативно развернет штабы. По его словам, для этого нужно будет «не больше одного дня».