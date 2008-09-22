Гриценко хочет сделать Президента главой правительства

Президента должен избирать не парламент, а исключительно народ Украины на общих выборах, об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета безопасности и обороны Анатолий Гриценко.

Нардеп убежден, что “у Президента должны быть сильные полномочия... Президент должен быть главой правительства... Он заступает на должность, и уже на второй день своим указом объявляет состав правительства. Без коалиции. Без коалиционных соглашений. Без нескольких месяцев переговоров и болтовни. На второй день правительство во главе с Президентом работает. Правительство не на полгода или год, а на весь период деятельности Президента”.

По мнению Анатолия Гриценко, при этом парламенту следует предоставить право немедленного проведения референдума недоверия. Но одновременно и Президенту надо дать право объявлять референдум о недоверии Верховной Раде в случае, если парламент не поддерживает законодательные инициативы Президента.

Также независимо от того, кто объявляет референдум о недоверии, в бюллетень включать два вопроса: Доверяете ли вы Президенту? Доверяете ли вы Верховной Раде? Это, считает Гриценко, охладит горячие головы.

“Если депутаты захотят свергнуть Президента по политическим соображениям, но результаты работы правительства положительно воспринимаются населением, то в случае объявления Радой референдума о недоверии Президенту следствием станут… досрочныевыборы Верховной Рады, - говорит политик, - И наоборот: если неэффективный, как глава Правительства, Президент попробует через референдум спровоцировать досрочные выборы парламента, то народ на референдуме скажет «нет» главе государства, и тот потеряет должность. Если же люди выразят недоверие и Президенту, и парламенту, значит будет полная «перезагрузка» власти”.

Интервью Анатолия Гриценко УНИАН читайте здесь