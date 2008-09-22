Лидеры БЮТ поняли, что в украинской политике вполне возможно все

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО считает, что нынешняя неделя будет определяющей по созданию новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам И.КИРИЛЕНКО, если на этой неделе фракциям не удастся договориться о создании нового формата коалиции, то это вряд ли выйдет на будущей неделе.

«Эта неделя является определяющей. Если не будет принято решение на этой неделе, то весьма вероятно, что на следующей неделе этого не произойдет», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Депутат также сообщил, что завтра на заседании фракция БЮТ рассмотрит программные принципы создания коалиции, которые сегодня были предложены фракцией блока «Наша Украина – Народная самооборона».

«Завтра мы дадим свое видение и свою оценку», - сказал он.

При этом И.КИРИЛЕНКО напомнил, что фракция БЮТ еще на прошлой неделе обнародовала свои принципы формирования новой коалиции, которые заключаются в необходимости сохранения государственного суверенитета, нерушимости границ и европейском выборе.

«Мы не будем ставить ультиматумы, поскольку в парламенте есть пять политических сил, и все они имеют равные возможности», - сказал лидер фракции БЮТ.

Комментируя заявление представителей Партии регионов о том, что вряд ли удастся создать коалицию в составе блоков БЮТ, НУ-НС и Блоку Литвина, И.КИРИЛЕНКО сказал: «Никогда не говори никогда, это украинская политика, все вполне возможно».