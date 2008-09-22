Регионалы предлагают разобраться с Яценюком и его креслом

Фракция Партии регионов предлагает провести консультации по вопросу отставки Председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета в ВР заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он напомнил, что Председатель ВР подал свое заявление еще на минувшей неделе. При этом, отметил А.ЕФРЕМОВ, Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос в течение 10 дней, и этот срок истекает именно на этой неделе. «Поэтому необходимо не затягивать этот вопрос и определиться с днем его рассмотрения», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что нельзя оставить эту должность вакантной, поскольку именно Председатель ВР подписывает принятые парламентом законы. «Поэтому сегодня мы предлагаем, чтобы фракции провели консультации по этому вопросу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, после того, как НУ-НС вышел из демократической коалиции и она прекратила свое существование, А.ЯЦЕНЮК подал в отставку с должности Председателя Верховной Рады Украины.