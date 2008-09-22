Яценюк рассказал о коалиционных переговорах и эффекте от них

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, если на следующей неделе не будет создана коалиция, то в стране состоятся внеочередные выборы в парламент.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Если на следующей пленарной неделе не будет сформирована новая коалиция, то мне кажется, что весы перевесят в сторону досрочных парламентских выборов», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, нынче абсолютно все ведут переговоры о формировании новой коалиции. «Но эффект от этих переговоров пока еще нулевой», - отметил он.

Председатель ВР напомнил, что фракция НУНС подала свой проект предложений для возобновления деятельности демократической коалиции, но пока еще от БЮТ ответа не поступало.

А.ЯЦЕНЮК в который раз подчеркнул, что он поддерживает возобновление деятельности демократической коалиции.

Он выразил убеждение, что собственные амбиции некоторых политиков привели к расколу коалиции. «Коалиция была сформирована де-юре, а де-факто она всегда находилась в тяжелом состоянии, в первую очередь, из-за одной причины – через личные амбиции», - сказал спикер.