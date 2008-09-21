Яценюк открестился от Ахметова и Богатыревой

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК намеревается сформировать свой собственный политический проект.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Это мое личное решение. Да, политический проект будет», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что это не проект «исключительно ЯЦЕНЮКА», а это «проект сильного демократического государства».

А.ЯЦЕНЮК опроверг какие-либо слухи, что относительно формирования политического проекта у него был разговор с Ринатом АХМЕТОВЫМ. «Это неправда. Если я начну строить какие-либо политические проекты на том, или ином одном бизнесмене, или на том или другом клане, или на какой-либо одной личности, то – это закрытое акционерное общество», - отметил он.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отказался назвать, кто еще из известных людей войдет в новую политическую силу. «Вы их обязательно услышите, когда будет презентация проекта», - сообщил он.

А.ЯЦЕНЮК также опроверг, что переговоры по этому вопросу ведутся с секретарем СНБО Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

«Она (БОГАТЫРЕВА – УНИАН) находится в другой политической конструкции. Я думаю, что она может претендовать на самостоятельный политический проект», - сказал председатель ВР.