Председатель Житомирской ОГА Машковский подал в отставку
Председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей Машковский 16 августа написал заявление на увольнение с занимаемой должности по собственному желанию.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь председателя ОГА Ольга Приходченко.
По ее словам, "Машковский сегодня написал заявление на увольнение с должности председателя Житомирской ОГА".
Читайте такжеПорошенко объявил конкурс на должности глав Николаевской ОГА и 10 райадминистраций
Причину такого решения Приходченко не сообщила.
"Если заявление Машковского после соблюдения всех необходимых процедур будет удовлетворено, мы соберем отдельную пресс-конференцию по этому вопросу и сообщим причину такого решения председателя облгосадминистрации, если это будет прессе интересно", - сказала пресс-секретарь.
Справка УНИАН. Машковский проработал на должности председателя Житомирской ОГА более 2 лет. Его официальное представление в качестве губернатора состоялось 23 июля 2014 года.