Председатель Житомирской ОГА Машковский подал в отставку

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь председателя ОГА Ольга Приходченко.

По ее словам, "Машковский сегодня написал заявление на увольнение с должности председателя Житомирской ОГА".

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Причину такого решения Приходченко не сообщила.

"Если заявление Машковского после соблюдения всех необходимых процедур будет удовлетворено, мы соберем отдельную пресс-конференцию по этому вопросу и сообщим причину такого решения председателя облгосадминистрации, если это будет прессе интересно", - сказала пресс-секретарь.

Справка УНИАН. Машковский проработал на должности председателя Житомирской ОГА более 2 лет. Его официальное представление в качестве губернатора состоялось 23 июля 2014 года.