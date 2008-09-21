Тимошенко будет встречать паралимпийцев

Сегодня, 21 сентября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в торжественной встрече Паралимпийской сборной команды Украины, которая выступила на 13-х Паралимпийских играх.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу правительства, место проведения мероприятия - аэропорт “Борисполь”.

Справка УНИАН. Национальная сборная Украины завоевала на Паралимпиаде 74 медали – 24 золотых, 18 серебряных и 32 бронзовых. Украина заняла 4 место в неофициальном командном зачете.