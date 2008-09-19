Бойко: Янукович тоже конфликтовал с СП, но это ему не мешало

Народный депутат от Партии регионов Юрий БОЙКО уверен, что снижение цены на нефть окажет позитивное влияние на украинско-российские переговоры относительно цены на газ для Украины в следующем году.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«На переговоры по газу будет воздействовать падение цен на нефть, и для нас это очень положительный сигнал», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что впервые за 8 месяцев цена на нефть опустилась ниже 100 долл. за баррель.

Отвечая на вопрос, может ли отрицательно повлиять на эти переговоры конфликт между Президентом и премьер-министром, депутат отметил, что любой конфликт не идет на пользу.

Он напомнил, что во время работы правительства Виктора ЯНУКОВИЧА также существовал конфликт с Секретариатом Президента Украины, но это не мешало достичь договоренности выйти на такие важные переговоры с единой позицией.

«Очень важно, чтобы единая позиция у страны была и сейчас. Если она будет, то у нас будет и более устойчивая ситуация на переговорах», - сказал Ю.БОЙКО.

Справка УНИАН. Цена поставляемого в Украину газа в 2008 году возросла до 179,5 долл. за тыс. куб. м по сравнению со 130 долл. за тыс. куб. м в 2007 году и 95 долл. за тыс. куб. м в 2006 году.

6 июня министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил, что цена на поставляемый Россией газ для Украины с 1 января 2009 года увеличится почти вдвое.