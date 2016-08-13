Россия не получит уступок от Европы в вопросе Украины – Кулеба

Об этом в эфире Радио Свобода заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Я убежден, что здесь никаких уступок не будет», – сказал он.

При этом он посоветовал европейским политикам обратить внимание на опыт США в попытках перезагрузить отношения с Россией.

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«Я думаю, что всем европейским политикам будет уместно после завершения выборов в США переговорить на эту тему с Хиллари Клинтон, когда у нее будет больше времени. Когда-то именно она стояла у истоков перезагрузки российско-американских отношений. Но мы видим, что отношения между этими странами не перезагрузились или перезагрузились в негативную сторону», – сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее УНИАН сообщал, что высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини подтвердила непоколебимую позицию Европейского Союза относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией.