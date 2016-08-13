Гройсман дал два дня на исправление ситуации с запуском электронного декларирования

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я не вижу никаких оправданий тому, что за два дня до предполагаемого срока введения в действие системы электронных деклараций принимается такое решение. Кому-то видимо очень не хочется, чтобы эта система, которая нацелена на антикоррупционные цели, реально заработала и ради этого ставится под угрозу не только доверие общества к власти, но и репутация Украины в глазах международных партнеров», – говорится в сообщении.

Читайте такжеГосспецсвязь отказала в аттестации системы электронного декларирования, назвала причину

По словам Гройсмана, он предупредил руководство НАПК и Государственной службы специальной связи и защиты информации, что у них есть еще два дня на исправление ситуации.

«Если система е-декларирования не будет запущена вовремя, то я буду добиваться того, чтобы все, кто не обеспечил своевременного запуска системы, включая руководство этих органов, понесли за это самую жесткую персональную ответственность», – добавил Гройсман.

Напомним, что запуск системы электронного декларирования является предпосылкой для предоставления Украине транша МВФ и введение безвизового режима с ЕС.

Так, в соответствии с решением НАПК, система е-декларирования должна заработать 15 августа 2016 года.

Читайте такжеВице-премьер протестировала систему электронного декларирования для чиновников

Так, в соответствии с принятыми решениями, каждый декларант пройдет электронную идентификацию с помощью электронной цифровой подписи или BankID и будет иметь свой персональный электронный кабинет" на сайте НАПК.

Декларации будут подаваться через сайт НАПК путем заполнения соответствующих форм и в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Проверка деклараций возложена на Департамент финансового контроля и мониторинга образа жизни.