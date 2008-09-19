Ющенко требует обеспечить военных летчиков жильем
Как представители элитных специальностей
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА на протяжении одного года обеспечить военных летчиков служебными квартирами.
Как передает корреспондент УНИАН, это В.ЮЩЕНКО подчеркнул во время пресс-конференции после проведения учений механизированной бригады в Ровенской области.
Говоря о неудовлетворительном состоянии финансирования ВСУ и в этом контексте финансовом и социальном обеспечении военнослужащих, Президент подчеркнул, что представители таких элитных военных специальностей как летчики стопроцентно должны быть обеспечены жильем.
«Я обсудил этот вопрос с Ю.ЕХАНУРОВЫМ. За 12 месяцев все военные летчики – пилоты и штурманы - должны жить в служебных квартирах», - сказал В.ЮЩЕНКО.