ЕС до сих пор не отреагировал на провокацию в Крыму: нет согласованной позиции

Позиция Брюсселя пока остается не согласованной, передает "Европейская правда", которая обратилась к структурам ЕС относительно комментария по этому вопросу.

Отметим, что во время ежедневного брифинга и представители Еврокомиссии не делали заявлений относительно ситуации в Украине, не было и пресс-релизов внешнеполитической службы ЕС.

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Кроме того, журналисты, освещающие тематику ЕС, обратили внимание, что Европейская служба внешних действий (ЕСВД) нашла возможность прореагировать по другому поводу.

"Только что поступило заявление от ЕСВД. Относительно событий этой недели в Украине? Нет. О свободе слова и СМИ на Мальдивах", - пошутил брюссельский корреспондент The Wall Street Journal Лоренс Норман.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».