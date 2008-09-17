Коммунисты отметили годовщину присоединения Западной Украины

Сегодня около 100 активистов Львовских организаций Коммунистической партии Украины, Прогрессивной социалистической партии Украины и партии «Киевская Русь» провели торжественный митинг по случаю 69-й годовщины присоединения западно-украинских земель к УССР и СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг состоялся на площади возле монумента Славы по ул. Стрыйской во Львове.

В своем выступлении председатель областной организации ПСПУ Александр ПОКРОВСКИЙ назвал поворотным шагом в истории Украины присоединение Западной Украины к УССР, отметив, что «без объединения западно-украинских земель в УССР не была бы возможной и победа советского народа в Великой Отечественной войне».

Первый секретарь Львовского обкома КПУ Александр КАЛИНЮК, в свою очередь, отметил, что присоединение Западной Украины к УССР «стало залогом того, что сейчас мы имеем действительно независимое государство Украину».

Митинг левых сил охраняли около ста работников милиции.