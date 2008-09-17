Досрочные выборы наиболее выгодны БЮТ - Супрун

Лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН убеждена, что на сегодняшний день проведение досрочных выборов наиболее выгодны Блоку Юлии Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба лидера НДП, Л.СУПРУН пояснила свое мнение тем, что Ю.ТИМОШЕНКО, оставаясь премьером, получает административный ресурс, которого не имеет ни один из ее конкурентов.

«Учитывая, что в бюджете остались неиспользованными свыше 15 млрд. грн. – а это деньги, которые должны были пойти на ремонт и строительство больниц, детсадов. дорог, учебных заведений и другие безотлагательные дела – эти средства могут быть использованы самый прочный ресурс в избирательных технологиях», - отметила лидер НДП.

“Даже Партия регионов не сможет конкурировать с таким ресурсом”, - подчеркнула Л.СУПРУН.

По ее мнению, наиболее невыгодны сегодня досрочные выборы Президенту и его политической силе.

В то же время Л.СУПРУН считает, что в случае проведения досрочных выборов, кто бы на них не победил, в Украине будет сформирована “полузаконная власть”. По ее словам, это связано с тем, что по оценкам экспертов на новые досрочные выборы могут прийти всего от 27 до 35 процентов избирателей. “Неважно, сколько людей придет на избирательные участки. Даже при условии, что это будет лишь 10 процентов населения – законодательная власть сформируется. При этом легитимность такой власти в глазах народа будет сомнительной”, - отметила Л.СУПРУН. Она заметила, что сформированная таким способом власть не будет иметь поддержки народа и не будет пользоваться авторитетом на международной арене.

Также она высказалась за целесообразность внесения изменений в избирательное законодательство.

Л.СУПРУН заметила, что избирательное законодательство Украины не раз подвергали критике европейские парламентские законодательные структуры.

«По их мнению, действующее законодательство Украины создает основания для бесконечных досрочных выборов. Среди таких проблем особенно остро появляются: закрытость избирательных списков, нарушение конституционных принципов равноправного участия в избирательном процессе, в частности - запрещение для непарламентских партий принимать участие в работе избирательных комиссий, а также отсутствие реестра избирателей и разрешенная законом фальсификация выборов до 20 процентов”, - подчеркнула Л.СУПРУН.