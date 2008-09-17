Тимошенко перенесла выполнение своего обещания на следующий год

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает выполнить свое предвыборное обещание и в следующем году выплатить компенсации вкладчикам Сбербанка СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила сожаление, что в текущем году приватизация, средства от которой планировалось направить на возмещение утраченных сбережений, практически не состоялась по политическим мотивам, и заявила, что правительство будет “пытаться сделать все, чтобы в следующем году выполнить обещание перед людьми”.

Она также отметила, что в бюджете на выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР заложено 6 млрд. грн. “прямыми деньгами”, а также предусмотрено, что на эти цели будет направлено 50% средств, полученных от приватизации.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины получил от приватизации в январе-августе т.г. 348 млн. грн., что составляет 3,9% годового плана.

В госбюджете на 2008 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 922 млн. 651 тыс. грн.