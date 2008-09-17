От Ющенко требуют немедленно собрать СНБО

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен немедленно созвать заседание СНБО для обсуждения проекта государственного бюджета на 2009 год в части финансирования силовых структур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам.

«Президент должен безотлагательно созвать заседание СНБО и обсудить проект бюджета для силовых структур. Это требование закона, а не просто предложение ГРИЦЕНКО», - сказал он.

В частности, по его словам, на заседании СНБО должна быть определена согласованная позиция представителей силовых структур, Президента и правительства. «И только такой документ имеет смысл для рассмотрения в Верховной Раде. Все другое – видимая забота об армии и силовых структурах без желания серьезного решения этого вопроса», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

При этом он отметил, что проектом госбюджета на 2009 год предусмотрено финансирование Минобороны в размере 4,2 млрд. грн. по спецфонду.

«То есть Министерство обороны должно само заработать эти деньги», - сказал А.ГРИЦЕНКО.