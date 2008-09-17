Послушав регионала, Яценюк решил, что лучше «застрелиться»?

Оказывается, на спикера ВР Арсения Яценюка неизгладимое впечатление произвел «спич о чести» в исполнении нардепа от ПР Александра Ефремова.

По крайней мере, в этом убежден сам регионал. В комментарии «Обкому» замглавы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов заявил, что подавший сегодня в отставку Яценюк, якобы признался ему, что принял такое решение из-за вчерашнего выступления г-на Ефремова на «5 канале».

Напомним, что вчера А. Ефремов в прямом телеэфире пустился в рассуждения о кодексе офицерской чести и выразил сожаление, что канули те времена, когда «честные офицеры стрелялись из-за того, что не сдержали слово». При этом вчера г-н Ефремов подчеркнул, что юридических оснований для смещения Яценюка с поста спикера ВР нет, но есть договор, заключенный коалицией, которая вчера официально перестала существовать.