Наша Украина обвиняет БЮТ в антиукраинском заговоре

Партия «Наша Украина» возлагает всю ответственность за разрушение Коалиции демократических сил на Блок Юлии Тимошенко.

Об этом сказано в заявлении партии «Наша Украина» по поводу прекращения деятельности Коалиции демократических сил, которое размещено на сайте блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

«Наша Украина» вынуждена констатировать, что в результате заговора ТИМОШЕНКО с ЯНУКОВИЧОМ и СИМОНЕНКО Коалиция демократических сил в Верховной Раде прекратила существование», – говорится в заявлении.

В «Нашей Украине» отмечают, что представители БЮТ “с 2 сентября до этого времени согласовывают свои голосования и действия исключительно с новыми соратниками – регионалами и коммунистами”, считая такие действия БЮТ “сознательным предательством избирателей и партнеров по коалиции”.

“К сожалению, предусмотренный законодательством десятидневный срок, в течение которого БЮТ мог вернуться к выполнению коалиционного соглашения и спасти коалицию, наши партнеры использовали исключительно для укрепления созданной ими прокремлёвского большинства”, – считают авторы заявления.

“Наша Украина” также осуждает намерения БЮТ “в полном согласии с “регионалами” и коммунистами провести ревизию Конституцию, разрушить систему национальной безопасности, обороны, внешней политики, перекроить систему государственного управления”.

“Следовательно, заявления отдельных представителей БЮТ о создании новой коалиции или в старом составе, или с добавлением Блока Литвина является лишь попыткой сохранить лицо перед собственными избирателями. Для нашей политической силы проблема заключается не в том, есть в коалиции Блок Литвина или нет, а в том, способен ли Блок Тимошенко отказаться от участия в антиукраинском заговоре”, – отмечается в заявлении.

Представители “Нашей Украины” также утверждают, что с 2 сентября БЮТ “действует в формате другого большинства” и отказывается принимать участие в заседании Совета коалиции.

“Такие действия свидетельствуют, что создание формальной коалиции между БЮТ и Партией регионов является лишь делом времени”, – считают в “Нашей Украине”.

Также авторы заявления заверяют, что «Наша Украина» ни при каких обстоятельствах не будет принимать участия в коалиции с Партией регионов и Коммунистической партией Украины.

“Мы осознаем всю опасность коалиции БЮТ и Партии Регионов для украинского государства. Сразу после официального оформления нового большинства «Наша Украина» перейдет в национальную парламентскую оппозицию... Мы приложим все усилия, чтобы объединить общественные силы, для которых свобода, безопасность и независимость Украины является высшей ценностью. Вместе мы остановим прокремлёвский заговор и защитим независимое и демократическое развитие нашей страны”, – подчеркивается в заявлении партии “Наша Украина”.