Правительство призывают не отменять студенческие стипендии

В партии напоминают, что о данной инициативе правительства стало известно из письма Министерства финансов Украины по подготовке бюджетных запросов к проекту государственного бюджета на 2017 год (№ 31-04110-09-9 / 21934), направленного Министерству образования и ректорам ВУЗов. В нем, помимо рекомендаций отменить со следующего года стипендии для студентов, также содержатся предложения перевести обучение в магистратуре на контрактную основу и увеличить норматив студентов на одного преподавателя с 12 до 14 человек.

"Такие действия, кроме краткосрочного эффекта экономии, на который надеется правительство сейчас, в будущем нанесут украинской экономике и социальной сфере непоправимый вред. Ведь и без того недешевое (в соотношении со средним уровнем достатка в Украине) высшее образование станет еще менее доступным для детей из малообеспеченных семей, сирот и инвалидов. А увеличение нагрузки на преподавателей сделает эту профессию менее востребованной", - отмечают в политсиле.

Партия «Видродження» заявляет, что экономя на высшем образовании, правительство совершает преступление против молодого поколения, ограничивая его возможности для получения престижного образования.

"Мы призываем Министерство финансов Украины, Министерство образования и правительство в целом отказаться от политики аврального латания дыр в бюджете путем принятия необдуманных и нелогичных решений". - добавляют в партии.

Как напоминают в партии, одно из таких предварительных решений – перекладывание финансирования ПТУ с государственного на местные бюджеты, "едва не привело к развалу всей системы профтехобразования в Украине, стало причиной массовых протестов преподавателей и учащихся. Однако, очевидно, никаких выводов из этой ситуации чиновники так и не сделали, ведь теперь предлагают принять еще более противоречивые инициативы".

"Партия «Видродження» заявляет, в случае принятия вышеуказанных инициатив Министерства финансов, мы будем отстаивать интересы молодежи и педагогов, так же жестко и бескомпромиссно, как отстаивали государственное финансирование профтехобразования. Защита высшего образования будет первым вопросом повестки дня, что его вынесут на рассмотрение новой сессии депутаты из «Видродження».

Раз и навсегда чиновники должны отказаться от практики хаотичного урезание бюджетных расходов, особенно в таких важных, но одновременно и наименее защищенных сферах как образование, медицина и наука", - констатируют в политсиле.