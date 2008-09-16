С развалом коалиции кресло спикера стало еще ценнее для Яценюка?

Политические эксперты считают, что до создания новой парламентской коалиции потребность в новом председателе Верховной Рады пока не актуальна.

Об этом свидетельствуют результаты опроса политологов, проведенного «Центром исследований политических ценностей «АКСИА» в связи с сегодняшним заявлением спикера Арсения ЯЦЕНЮКА, предложившего парламенту внести новую кандидатуру на должность главы ВР после объявления заявления о прекращении деятельности коалиции.

Так, директор «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ убежден, что в этом созыве ВР новый спикер появится только при условии создания новой коалиции. “Иначе нас ожидает достаточно нестабильно работающий парламент, который не сможет принимать какие-либо судьбоносные законодательные акты для страны”, - отметил А.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, в процессе переговоров о новой коалиции или о досрочных выборах спикер ВР будет позиционироваться как арбитр в процессе формирования новой коалиции. “В то же время можно отметить, что перспективному политику ЯЦЕНЮКУ удобна позиция оппозиционного председателя ВР, он в данном случае находится над переговорным процессом и свободен в своих комментариях, свободен в своих высказываниях и оценках”, - считает политолог.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает сегодняшнее заявление А.ЯЦЕНЮКА профилактическим мероприятием. “Он решил прозондировать ситуацию, есть ли уже договоренности или нет. Но я думаю, что сам Арсений Петрович (ЯЦЕНЮК) прекрасно понимает, что официально этот вопрос будет решаться тогда, когда будет заключено соглашение о создании новой коалиции. И вот тогда уже появится кандидатура нового спикера”.

По его убеждению, в любом новом формате коалиции, если она официально появится, будет новый спикер. “В одном случае может быть Виктор ЯНУКОВИЧ, в другом - Владимир ЛИТВИН, а возможно, возникнет и какая-то другая кандидатура”, - отметил В.ФЕСЕНКО.

В то же время директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что А.ЯЦЕНЮКУ не нужно сейчас кресло председателя Верховной Рады. “Тем более, что эта должность председателя превратилась в должность зиц-председателя Верховной Рады, учитывая, кто занимает должности вице-спикера и первого вице-спикера”, - заметил В.КАРАСЁВ.

По его мнению, инициатива А.ЯЦЕНЮКА об избрании нового председателя ВР направлена на то, чтобы планы БЮТ и ПР по формированию новой коалиции стали более рельефными. “Инициатива направлена на то, чтобы либо ускорить создание такой коалиции, либо засвидетельствовать, что такая коалиция невозможна. Если вместо А.ЯЦЕНЮКА изберут кого-то другого, это будет означать, что комбинация «ТИМОШЕНКО – премьер, ЯНУКОВИЧ - спикер» на данном этапе невозможна. Если же фракция ПР выдвинет кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА, это будет означать реальность упомянутой комбинации”, - отметил В.КАРАСЁВ.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ по поводу сегодняшней инициативы спикера заявил: “Очень досадно, что молодые и перспективные политики, как А.ЯЦЕНЮК, по факту оказываются идеологизированными командными игроками. Ведь позиция спикера не связана с тем, какая там коалиция”.

По убеждению А.ЕРМОЛАЕВА, если политик понимает масштаб своих заданий как спикера, ответственность, то он не должен спекулировать на том, какой там расклад в парламенте и какой там должен быть спикер. “Спикер не является спикером отдельной фракции, он должен быть спикером парламента. Этим заявлением, мне кажется, А.ЯЦЕНЮК существенно снизил собственный масштаб. Политики должны все-таки держаться достойно и не впадать в вот такие странные психологические состояния”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

По его убеждению, изменения в руководстве ВР возможны лишь при том условии, что в парламенте появится новая коалиция. “Я думаю, что серьезно пока еще можно говорить о двух магистралях, которые будут продвигаться в политике: подготовка к досрочным парламентским выборам и проведение переговоров о создании технических коалиций. Не исключено, что будет попытка создать техническую коалицию в составе БЮТ, Партии регионов и, возможно, Блока Литвина, который сейчас включился в политические торги. Но это лишь ненамного увеличит период до досрочных парламентских выборов, но не отменит их”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ, потому что, по его мнению, такая коалиция будет чрезвычайно нестабильной, внутренне конфликтной и повлечет такие кризисные процессы, которые еще не были присущи украинской политике, в частности новые партийные кризисы, новые идеологические бои.

По мнению политолога, это будет касаться ситуации в Партии регионов, где резко растет возможность внутренних кризисов, и БЮТ, где есть также самостоятельные идеологические крылья.

“Рано или поздно придется принимать решение о досрочных выборах. Но радикально увеличится цена вопроса. Те, кто будет принимать участие в технической коалиции, серьезно потеряют в плане доверия, понимания своей позиции. Национальный компромисс, вне сомнения, нужен и в политике и в обществе. Но его нужно готовить каждый день, продвигать это как идею, а не презентовать обществу как заговор”, - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

Отметив, что каким бы образом не договаривались политики сейчас, как только начнутся коалиционные переговоры, вопрос и по кандидатуре премьера, и по кандидатуре спикера, и по кандидатуре силовых позиций станет на самом деле. “Есть несколько топовых политиков, которые в рамках технической коалиции будут претендовать на все ключевые позиции, включая позицию спикера. Если же консультации по новой коалиции окажутся напрасными, то спикер А.ЯЦЕНЮК и правительство Ю.ТИМОШЕНКО в состоянии временности будут обязаны работать до выборов», - констатировал эксперт.