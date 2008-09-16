Москва позвала к себе посла Украины и объяснила все, что думает

Ситуация на Кавказе, а также график политических контактов между Украиной и Россией обсуждались во вторник на встрече заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и посла Украины в Москве Константина Грищенко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной жизни и российско-украинских отношений", - говорится в сообщении.

"С российской стороны была подробно изложена принципиальная позиция в связи с событиями в Южной Осетии, а также признание Российской Федерацией независимости этой республики и Абхазии", - отмечает МИД РФ.

Кроме того, беседа касалась графика политических контактов между двумя странами.

Украинская правда