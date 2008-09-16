Яценюк напомнил депутатам, что они - не вечны

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает досрочные парламентские выборы «нормальным инструментом демократии», хотя «не совсем их приветствует».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью журналистам.

По его словам, говорить о досрочных выборах как об исключительно негативном явлении нецелесообразно. «Досрочные выборы – это абсолютно нормальный инструмент демократии», - отметил он. По его словам, обеспокоенность вызывает лишь то, что украинцы устали «от политикума и от политиков, что может отрицательно повлиять на явку избирателей». А.ЯЦЕНЮК отметил, что «не совсем приветствует» проведение досрочных выборов.

В то же время он подчеркнул, что политики должны помнить, что «нет вечной власти и нет вечных политиков, хотя некоторые думают, что они вечны, ошибаются». А.ЯЦЕНЮК еще раз отметил, что есть три варианта развития событий, и все они «имеют одинаковые шансы». Он напомнил, что сегодня начался 30-дневной срок, после которого может быть распущен парламент в случае несоздания коалиции. По его словам, это дает возможность политическим силам «очень активно войти в переговорную стадию, но она будет иметь значительные последствия для всех участников этих переговоров». «Ведь невозможно объединить то, что не объединяется. И невозможно объяснить это людям, голосовавшим за совсем другую идеологию», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, если Партия регионов и БЮТ «найдут в себе силы объяснить такую коалицию, то такая коалиция может быть».

Говоря о возможной коалиции между НУ-НС, БЮТ и Блоком Литвина, А.ЯЦЕНЮК отметил, что это возможно как один из вариантов, но «какие-либо договоренности должны быть на идеологии, а не в должностях». «Если в должностях в преддверие президентских выборов, в чем у меня нет сомнений, то я в таких коалициях участия не буду принимать», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что в случае несоздания коалиции Президент Украины имеет право подписать указ о роспуске парламента. По его словам, существует три варианта. «Вот это у нас на тарелке. А что съедим – посмотрим», - сказал А.ЯЦЕНЮК.