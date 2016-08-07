Сегодня отмечают День Воздушных сил ВСУ

Сегодня отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Этот праздник был введен указом президента Виктора Ющенко № 579/2007 от 27 июня 2007 года. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.

Службу в воздушных силах Украины несут 45 тысяч военных.

"Поздравляю Украинские Воздушные Силы!", - написал в своем Twitter президент Петр Порошенко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил благодарность военнослужащим воздушных сил за образцовое выполнение долга.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Воздушных сил Вооруженных Сил Украины! По случаю праздника выражаю глубокую признательность всему личному составу, ветеранам и работникам Воздушных сил Вооруженных сил Украины за образцовое выполнение воинского долга, добросовестный труд и преданность своему народу», - подчеркнул Гройсман.

Он пожелал военным и их родным здоровья, мира, счастья, благополучия и согласия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины "героями современности". Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.

«Служба в Воздушных Силах - профессия, которая требует высокого уровня мастерства, выносливости и героизма. Именно эти качества каждый из вас олицетворяет, ежедневно достойно выполняя свой долг», - отметил Турчинов.

По его словам, профессия военного сегодня является жизненно важной для страны, она пользуется уважением и поддержкой всего общества. «Страна гордится вами и вашей ежедневной службой! Вы - герои современности, которые стоят на страже Родины!» - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также поблагодарил военнослужащих за службу, пожелал всегда возвращаться с боевых дежурств домой. «Пусть Господь благословит вас и ваши семьи. Слава Украине!» - сказано в поздравлении.