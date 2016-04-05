ВВС Украины и Румынии намерены усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, сегодня начался визит в Украину делегации Военно-воздушных сил Вооруженных сил Румынии.

В составе делегаций, которые возглавили командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Дроздов и начальник штаба ВВС Вооруженных сил Румынии генерал-майор Лауриан Анастасоф, стороны обсудили направления углубления двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

"Мы надеемся, что этот визит продемонстрирует перспективы взаимодействия наших стран в военной сфере, поскольку современная геополитическая обстановка требует активных скоординированных действий в направлении борьбы с терроризмом и проявлениями внешней агрессии", - отметил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины.

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В свою очередь генерал-майор Анастасоф заверил, что это лишь начальные шаги к дальнейшему тесному сотрудничеству Вооруженных сил двух стран.

"Существует множество аспектов сотрудничества между нашими странами, на которых необходимо как можно скорее сосредоточиться ради общей безопасности. Для этого мы нуждаемся в постоянном контакте с представителями оборонной сферы Украины, чтобы быть в курсе военно-политической ситуации не только из сводных докладов командования силами НАТО, но и непосредственно от украинского командования", - отметил начальник штаба ВВС ВС Румынии.