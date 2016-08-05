Порошенко призвал индонезийский парламент защитить крымских татар

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи со спикером Совета народных представителей индонезийского парламента Аде Комарудином в рамках государственного визита в Республику Индонезия.

Собеседники высоко оценили перспективы развития партнерских отношений между Украиной и Индонезией в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Порошенко поблагодарил за поддержку со стороны Индонезии территориальной целостности Украины.

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Комарудин подчеркнул, что Индонезия и впредь будет поддерживать территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Стороны согласились с необходимостью углубления межпарламентского измерения двусторонних отношений. В частности, речь шла об активизации контактов межпарламентских групп дружбы в высших законодательных органах двух государств.

Комарудин поддержал Украину в ее стремлении присоединиться к Межпарламентской ассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).