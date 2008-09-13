Черниговский губернатор: БЮТ создает вертикаль своего правления

Председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО заявляет, что Блок Юлии Тимошенко пытается сформировать в регионе вертикаль своего правления параллельно с существующей вертикалью действующей исполнительной власти местных госадминистраций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в ОГА.

По словам В.ХОМЕНКО, это проявляется в назначении руководителей отдельных областных управлений без согласования с администрацией, что является обязательным, и эти назначения происходят по единственному принципу партийной принадлежности и политических вкусов.

Еще одним из факторов дестабилизации в Черниговской области В.ХОМЕНКО считает то, что 12 исполняющих обязанности председателей райгосадминистраций не назначаются руководителями районов. Документы об их назначениях, поданные в Кабинет министров Украины, дважды возвращались в облгосадминистрацию без рассмотрения и без приглашения этих людей на собеседования.

Кроме того, руководитель области сообщил журналистам, что в районах Черниговской области после внеочередной сессии облсовета депутатами фракции БЮТ были инициированы 14 внеочередных сессий районных советов, состоялось шесть сессий.

«Отдельные политические силы продолжают попытки манипулировать общественным мнением для оправдания своих узкопартийных и личных интересов», - считает В.ХОМЕНКО.

Он отметил, что внеочередные сессии местных советов проводились с целью принятия обращений к Президенту Украины «относительно политической ситуации в стране», в которых основная ответственность за развал демократической коалиции возлагается именно на главу государства.

В.ХОМЕНКО поблагодарил всех депутатов местных советов Черниговской области, независимо от их партийной принадлежности, которые проявили «свою гражданскую позицию, мудрость и не допустили дестабилизации в области», ведь обращения к Президенту относительно текущей политической ситуации были приняты только в трех районных советах.