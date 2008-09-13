У Балоги говорят о возможном вмешательстве в Реестр избирателей

Заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента в Центральной избирательной комиссии и Конституционном суде Марина СТАВНИЙЧУК считает, что подход ЦИК к созданию Государственного реестра избирателей оставляет возможности для несанкционированного доступа к его данным.

Такое мнение М.СТАВНИЙЧУК выразила в своем авторском материале, опубликованном сегодня в еженедельнике “Зеркало недели” (№ 34 (713) от 13-19 сентября 2008 года).

“Подход, по крайней мере тот, который применяла весь предыдущий период Центральная избирательная комиссия в решении этих вопросов, ставит под огромное сомнение защищенность Государственного реестра избирателей. Нежелание использовать все имеющиеся правовые средства для обеспечения технической защиты персональных и других данных этого реестра в процессе их сохранения, обработки и передачи каналами телекоммуникаций в соответствии с законодательством Украины оставляет возможности для несанкционированного доступа к данным Государственного реестра избирателей”, – считает М.СТАВНИЙЧУК.

По ее мнению, это дает основания политикам, политическим партиям и блокам задавать вполне логичный вопрос: “Если такого рода манипуляции и инсинуации происходят вокруг реестра избирателей, то что же тогда будет, в случае выборов, со всем избирательным процессом?”.

При этом М.СТАВНИЙЧУК ссылается на международный опыт и события последнего времени. “Известные атаки на веб-сайты высших государственных органов Украины, России, США, Израиля, Эстонии, Казахстана, Грузии только подтвердили важность надежной защищенности сходных с Государственным реестром избирателей информационных систем, что в свою очередь является гарантией информационной безопасности государства, развития прав и свобод граждан, залогом уверенности и сохранения достоинства страны”, - объясняет она.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что решить весь комплекс правовых, организационных и других вопросов относительно создания и функционирования Государственного реестра избирателей возможно. “Правда, при условии, если не иметь персональной заинтересованности чиновников, и государственное дело решать по-государственнически”, – уверена заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Конституционный Суд Украины на пленарном заседании начал рассмотрение дела по конституционному представлению Президента относительно соответствия Конституции постановления Кабинета министров “О закупке услуг, связанных с формированием информационно-телекоммуникационной системы Государственного реестра избирателей”.

В своем представлении Президент, в частности, указывал, что согласно постановлению Кабмина, закупка ЦИК услуг по разработке и налаживанию программных средств создания и ведения информационно-телекоммуникационной системы Государственного реестра избирателей осуществляется по процедуре закупки у одного участника, что противоречит положением Конституции и законов Украины.

4 сентября председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ заявил, что создание реестра избирателей стало одним из важных вопросов политической борьбы.

“Нам нередко не способствуют и даже мешают, и это – правда. Не хочу сказать, что преднамеренно. Возможно те, кто не способствует нам создавать реестр, в определенной мере правы. В любом случае, реестр уже стал одним из важных вопросов политической борьбы”, - сказал В.ШАПОВАЛ.

В то же время председатель ЦИК не снимает с себя ответственность за задержку с созданием государственного реестра избирателей. “Не хочу снимать ответственность с себя или с ЦИК в целом за то, что в прошлом году мы сделали, возможно, не все необходимое для создания реестра. Хотя на то были объективные причины... В этом году мы пытаемся сделать все предусмотренное законом”, - подчеркнул В.ШАПОВАЛ.