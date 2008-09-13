Богатырева не собирается пришивать крылья Партии регионов

Секретарь СНБО Раиса Богатырева утверждает, что не намерена присоединяться к «чужим политическим проектам». Об этом экс-член политсовета Партии регионов заявила в интервью «Обозревателю». В то же время она не дала однозначного ответа на вопрос, на кого будет ориентироваться политик Богатырева, и в какой политсиле «трудоустроится» в случае проведения досрочных парламентских выборов. «Журналисты все пытались «записать» меня в «ЕЦ». Время показало: говоря, что не собираюсь туда вступать, я была абсолютно правдива. Присоединятся к чужим политическим проектам – не мой принцип. Изменять ему я не собираюсь».

Также Богатырева не стала отвечать на замечание корреспондента, что ее бренд мало знаком Западу Украины, и ей, очевидно придется ориентироваться на часть «вотчины Януковича», если точнее – на Харьков и Запорожье. И что если Богатырева возглавит либеральное крыло «регионов» - это будет хорошим ходом.

«Партия не летает – у нее ослабли крылья, - заявила на это секретарь СНБО. - Другое дело – наличие разных мнений. Я четко сказала, что в партию Януковича не вернусь. Следовательно, никакие «крылья» пришивать не буду».

Вместе с тем ответ на вопрос о готовности Богатыревой сыграть роль «второй колонны» ПР, тем самым оттянув на себя часть нынешнего электората регионалов – преимущественно тех, кому близка идеологическая платформа партии, но претит фигура Виктора Януковича сама по себе, прозвучал как предупреждение нынешнему лидеру «регионов».

«На этапе избирательной кампании, абсолютно все ее участники – конкуренты, - заявила Богатырева. - Таков объективный закон, не исключающий, впрочем, наличия каких-то предварительных договоренностей о сотрудничестве, возможно даже коалиции».