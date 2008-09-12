Онищук: полномочия Президента надо оставить такими как в 2004 г.

Министр юстиции Николай ОНИЩУК убежден, что парламент не имеет права “ординарными законами” ограничивать полномочия лиц, которые избираются, в частности Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции в Киеве.

По словам Н.ОНИЩУКА, принятыми на прошлой неделе законами “ВР в сущности нарушила конституционный баланс полномочий”. “Объем полномочий институтов или должностного лица, которое избирается, не может быть уменьшен после того, как лицо зарегистрировалось как кандидат на ту или иную должность”, - сказал Н.ОНИЩУК.

При этом он выразил мнение, что ограничения полномочий Президента, которые были приняты в 2004 году, по его убеждению, являются элементом политического компромисса. Именно исходя из этого, ВР на прошлой неделе, в сущности, совершила вторую попытку “через принятие рядовых законов внести изменения в Конституцию”. “Полномочия Президента определены Конституцией и они не могут быть изменены ординарными законами, сколько бы народных депутатов за них не проголосовало”, - заметил министр.