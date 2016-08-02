В ДТП под Николаевом погиб депутат облсовета от "Батькивщины"
20:30, 02 августа 2016Политика
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В Николаевской области 2 августа в автокатастрофе погиб депутат областного совета от ВО «Батькивщина» Владимир Гулин.
Владимиру Гулину было 54 года / Фото rus.media
Об этом сообщает Всеукраинское объединение «Батькивщина».
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Трагедия произошла на 221-м километре трассы Р-06 «Ульяновка-Николаев». По предварительной информации, автомобиль Гулина перевернулся в результате столкновения с другим джипом.
Владимиру Гулину было 54 года. В Николаевском облсовете он работал в постоянной депутатской комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села.
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