Яценюк не сможет "влиться" в Нашу Украину

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает, что на будущие выборы в парламент он пойдет с новой политической силой.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью всеукраинскому еженедельнику «Профиль».

«Инкорпорироваться в «Нашу Украину» у меня не получится», - сказал спикер. Он пояснил это тем, что «у них (речь идет о партии «Народный союз Наша Украина») свой мир», поскольку «это партия со своей историей, со своими людьми».

При этом А.ЯЦЕНЮК сообщил, что было несколько попыток «влить» его в «Нашу Украину». «Но эти попытки получили жесткое противостояние самих «нашеукраинцев»… И я это приветствую» - отметил он.

Поэтому, по словам А.ЯЦЕНЮКА, он не может рассматривать себя как члена НУ, «при всем уважении к этой партии».

А.ЯЦЕНЮК также констатировал, что в Украине есть часть избирателей, которые не определились, за кого отдать свой голос, и те, кто отошел от тех или иных партий. Поэтому, считает спикер, «появится что-то новое – но не по желанию кого-то из политиков, а потому, что в этом есть социальный запрос».

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК не исключил, что может создать партию совместно с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

«Очень интересная идея, я возьму ее на вооружение», – сказал он, отвечая на вопрос о такой возможности.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября газета «Коммерсантъ-Украина» со ссылкой на собственные источники сообщила, что А.ЯЦЕНЮК, который был третьим в избирательном списке блока «Наша Украина – Народная самооборона» на выборах 2007 года, последнюю неделю провел в активных переговорах о своем политическом будущем.

В настоящее время, по данным издания, он категорически отказывается входить в состав «Нашей Украины» и серьезно задумался о создании собственного политического проекта. По имеющейся у газеты информации, А.ЯЦЕНЮК уже разговаривал с бизнесменом и народным депутатом Ринатом АХМЕТОВЫМ (фракция Партии регионов), который подтвердил свою готовность поддержать как финансово, так и информационно создание спикером своей партии. При этом Р.АХМЕТОВ якобы выдвинул одно условие: вторым человеком в партии должна стать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА, которая недавно была исключена из рядов Партии регионов.

В тот же день сам А.ЯЦЕНЮК не исключил возможности создания собственного политического проекта.

По его словам, на сегодняшний день в Украине существуют по большому счету не партии, а «политические клубы с харизматичными лидерами».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что в случае создания политического проекта, к нему нужно применять мировые и европейские стандарты. По его словам, на такой проект «в первую очередь должен быть общественный запрос», то есть, его должны поддерживать люди. «Если тебя не поддерживают люди, то тебе нечего переться в политику», - отметил А.ЯЦЕНЮК.