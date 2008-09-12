Вакарчук считает, что он - только первая ласточка

Депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Святослав ВАКАРЧУК считает, что его заявление о сложении депутатских полномочий станет только «первой ласточкой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос журналистов, С.ВАКАРЧУК сказал, что он является оптимистом и верит, что все лучшее у Украины - впереди.

Вместе с тем он отметил, что нынешний политический процесс зашел в тупик. В связи с этим С.ВАКАРЧУК высказал мнение, что абсурдность сегодняшней политической ситуации скоро станет очевидной для многих политиков и депутатов, и «мое решение станет только первой ласточкой».

Он отметил, что парламент и, особенно, общение с избирателями дали ему большой опыт. Однако, по словам С.ВАКАРЧУКА, политическая борьба стала самодостаточной, она потеряла какую-либо цель и стала «борьбой ради борьбы». С.ВАКАРЧУК сказал, что в таких условиях не хочет продолжать политическую деятельность.

«Я не нанимался блокировать трибуну и забирать карточки», - сказал С.ВАКАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, народный депутат С.ВАКАРЧУК подал заявление о сложении депутатских полномочий 11 сентября.

Как объяснил свой шаг С.ВАКАРЧУК, “нынешний состав Верховной Рады не выполнил своей главной роли - создавать виденье Украины как современного европейского государства”. По его словам, “непрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так заняты те, кто должен вести Украину вперед, деморализуют общество внутри страны, и подрывают ее авторитет извне”.

С.ВАКАРЧУК отмечает, что политическая жизнь государства “сузилась до безжалостной борьбы за власть”. Он считает, что “ее жертвами становятся не только моральные принципы, но и национальные интересы”.

Он отметил, что “никогда не рассматривал поход в парламент как шаг в карьере, а тем более, как персональное благо”. “Выход из состава действующего депутатского корпуса является сознательным, взвешенным и, в то же время, выстраданным шагом. По-видимому, голос совести сейчас нужен не в Раде”, говорится в его заявлении.

С.ВАКАРЧУК прошел в Верховную Раду по списку блока “Наша Украина - Народная самооборона” (№15). Член Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации.