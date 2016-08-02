Судебная система в Украине не изменилась со времен Януковича - координатор Freedom House

Об этом в эфире Громадського сообщил координатор международной правозащитной организации Freedom House Зорян Кись.

По его словам, ежегодное исследования развития демократии в странах переходного периода Nations in Transit-201 показало, что после Оранжевой революции 2004-го года суды стали "более-менее независимыми".

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Однако во времена режима Виктора Януковича судебная ветвь власти стала полностью зависимой от Администрации президента. И, начиная с 2012-го года, Украина в этом вопросе фактически стоит на месте, уверяет аналитик.

«Судейская система опирается, сейчас она меняется очень медленно, это, можно сказать, корпорация», - сказал Кись.

Также он отметил, что коррупция в стране до сих пор является главной проблемой общества. «Для большинства украинцев, коррупция – чуть ли не позвоночник всего государства. Это печально. Хотя с другой стороны, есть социологические опросы, которые показывают, что коррупция может разделить общество больше, чем действия России», - сообщил Кись.

Напомним, согласно исследованию развития демократии в странах переходного периода Nations in Transit - 2016, которое опубликовало Freedom House, Украина заняла 18 место из 29 возможных в рейтинге развития демократии среди пост-коммунистических стран.

Отмечается, что Украина имеет проблемы с коррупцией, правосудием, свободой прессы и является государством с переходной/гибридной политической системой.